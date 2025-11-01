Dodgers trekken stand tegen Blue Jays gelijk in World Series

TORONTO (ANP/RTR) - De honkballers van de Los Angeles Dodgers hebben de hoop op het winnen van de World Series levend gehouden. De titelverdediger versloeg de Toronto Blue Jays in het Rogers Centre met 3-1 en kwam in de best-of-seven-reeks op 3-3. Het beslissende duel staat zaterdag (lokale tijd) in Toronto op het programma.

De Los Angeles Dodgers wonnen de World Series vorig jaar ook al. De Blue Jays waren 32 jaar geleden voor het laatst de beste in de World Series. De honkbalclub uit Canada won in 1992 en 1993 de World Series twee keer op rij, maar haalde daarna nooit meer de eindstrijd.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat een zevende duel nodig is om de eindstrijd te beslissen. Toen veroverden de Washington Nationals de titel ten koste van Houston Astros. LA Dodgers zou bij winst het eerste team zijn dat erin slaagt de titel met succes te verdedigen sinds New York Yankees dat zelfs twee keer op rij deed in 1999 en 2000.

"Ik kijk ernaar uit, dit belooft wat", zei LA's catcher Will Smith. "We werken een heel jaar om in deze positie te komen." Coach Dave Roberts was vol vertrouwen voor het duel dat om 01.00 uur Nederlandse tijd begint. "Ik geloof niet dat de druk voor ons te groot wordt. We moeten gewoon een honkbalpotje winnen. Dat hebben we het hele jaar al gedaan."

De Blue Jays hadden op weg naar de finale al een keer zeven duels nodig. Tegen Seattle Mariners won de ploeg van coach John Schneider de zesde en zevende wedstrijd, beide in het eigen stadion. "Het wordt drie, vier of vijf uur chaos en geweldig honkbal", denkt hij. "Maar deze jongens zijn er klaar voor. Hopelijk kunnen ze ervan genieten. Het is Game 7 van de World Series in je eigen stadion. Ik bedoel, wat wil je nog meer?"