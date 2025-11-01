ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit nieuwe middel doet wonderen tegen kaalheid (maar voorlopig enkel bij muizen)

Wetenschap
door Andrei Stiru
zaterdag, 01 november 2025 om 9:14
103433778_m
Haarverlies treft miljoenen mensen wereldwijd, maar de beschikbare behandelingen laten vaak te wensen over. Onderzoekers zochten daarom naar betere oplossingen door te kijken naar hoe haarfollikels van nature groeien.
In ons lichaam groeien haren in een cyclus: ze groeien, rusten en vallen daarna uit. Wanneer mensen kaal worden, schakelen haarzakjes vaak niet goed terug naar de groeimodus. Wetenschappers wilden daarom een manier vinden om die haarzakjes opnieuw te activeren.
Ze focusten op speciale cellen die normaal haargroei stimuleren. Als die cellen in een lab worden gekweekt, verliezen ze hun kracht. Maar de onderzoekers ontdekten dat ze die kracht kunnen terugbrengen door de cellen in kleine bolletjes te laten groeien. Daardoor gedragen ze zich meer zoals in een echte haarwortel.
De echte doorbraak kwam toen ze niet de cellen zelf gebruikten, maar kleine “pakketjes” die de cellen uitstoten, de zogenoemde exosomen. Die bevatten signalen die andere cellen in de huid vertellen om haar te maken. Toen onderzoekers die exosomen op kale muizen smeerden, kreeg bijna de hele huid binnen twintig dagen opnieuw haar. Het middel bleek veel effectiever dan minoxidil.

Wat zit er in die pakketjes?

Uit het onderzoek blijkt dat er een bepaald stukje genetisch materiaal in de pakketjes zit dat een rem op haargroei uitschakelt. Daardoor krijgen haarzakjes als het ware groen licht om weer actief te worden.
Voorlopig geldt deze vondst echter alleen voor muizen. Of het ook werkt bij mensen met erfelijke kaalheid of haarverlies door hormonen, is nog niet duidelijk. Mensen hebben ook een andere haarcyclus dan muizen, dus er is meer onderzoek nodig.
Toch is dit veelbelovend. Als het werkt, zou deze methode een minder ingrijpend alternatief kunnen worden voor haartransplantaties en bestaande lotions, misschien zelfs in de vorm van een spray of een behandeling met minuscule naaldjes.
Bron: Science Advances
loading

POPULAIR NIEUWS

Nathalie-profiel

Wie is Nathalie T., moeder van vermeend slachtoffer in zaak-Borsato

ANP-537684290

Waarom zo weinig mensen op een linkse partij stemmen

1a0548c0-bdf2-11e9-8b27-93f9e6720f25

Rijke en bekende Amerikanen betrokken bij miljarden transacties onmiddellijk na de dood van Epstein

ANP-469635105

Het kon niet op voor de goldbugs, tot de onvermijdelijke crash. Maar analisten zijn stellig

ANP-429162412

Waar liggen 's werelds grootste goudmijnen?

ANP-522674870

Schoof waarschuwt Jetten: "Ik verwacht dat ik met kerst nog gewoon premier ben"

Loading