Utrechters naar de supermarkt voor flessenwater door vervuiling

UTRECHT (ANP) - Bij verschillende supermarktfilialen in en rond Utrecht loopt de verkoop van verpakt en flessenwater hard, blijkt uit een kleine rondgang. Waterbedrijf Vitens kwam eerder zaterdagochtend met een kookadvies omdat het drinkwater in en rond de stad "licht verontreinigd" is met de darmbacterie enterokokken.

Bij een filiaal van Albert Heijn aan de Twijnstraat in Utrecht stonden voor openingstijd al mensen in de rij, sommigen in pyjama, zag een ANP-verslaggever. Een medewerker bevestigt dat een kwartier na opening alleen nog kleine flesjes water verkrijgbaar waren.

Een andere ANP-verslaggever ziet tegen 09.00 uur in De Bilt lege schappen bij een Dirk van den Broek en bij een Albert Heijn. Wel is er nog water met prik. Een klant zegt dat ze daar geen koffie mee gaat zetten, en thuis het water toch maar gaat koken.

Een supermarkt aan de Potterstraat in Utrecht laat ook weten dat de verkoop "erg hard" gaat. Ook zijn de schappen leeg bij een supermarkt in de Damstraat in Utrecht.