KNSB geeft 4 januari olympische schaatsselectie door aan NOC*NSF

Sport
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 14:42
anp191225158 1
UTRECHT (ANP) - De KNSB geeft uiterlijk 4 januari aan sportkoepel NOC*NSF door welke achttien langebaanschaatsers Nederland in februari bij de Olympische Spelen in Milaan vertegenwoordigen. Dat meldt de schaatsbond vrijdag bij de bekendmaking van de selectievolgorde voor het olympisch kwalificatietoernooi. Dat vindt plaats van 26 tot en met 30 december in Thialf.
Nederland mag in Italië bij zowel de mannen als de vrouwen met negen schaatsers meedoen. Om bij de Olympische Spelen zoveel mogelijk kans te maken op eremetaal, hanteert de KNSB sinds de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver een selectievolgorde, eerder de 'prestatiematrix' genoemd.
"Bij het opstellen van de selectievolgorde is de vraag: op welke afstanden hebben we de grootste kans op gouden medailles", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, in een persbericht van de bond. "Die berekening hebben we gemaakt op basis van de resultaten bij de wereldbekerwedstrijden en het WK van vorig seizoen en de wereldbekerwedstrijden van dit seizoen."
