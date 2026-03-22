Motorcrosser Herlings tweede in Grote Prijs van Andalusië

ALMONTE (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft bij de Grote Prijs van Andalusië in de MXGP genoegen moeten nemen met de tweede plaats. Herlings eindigde in beide manches op het circuit in het Spaanse Almonte als tweede achter de Belg Lucas Coenen.

Herlings had de eerste race in Argentinië nog gewonnen voor Coenen, maar moest nu in beide manches veel tijd prijsgeven op de Belg.

Kay de Wolf eindigde na een tiende en achtste plaats als zevende. Calvin Vlaanderen werd achttiende en vijfde en in de eindstand negende.