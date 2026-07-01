Drinkpauze of reclameblok? Zo verandert de hydration break het WK 2026

Nu het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK 2026, moeten we het maar gaan hebben over andere opvallende dingen op het toernooi. Eén daarvan springt er met kop en schouders bovenuit: de verplichte hydration break. Officieel is de drinkpauze bedoeld om spelers te beschermen tegen de hitte, maar steeds meer supporters, analisten en spelers vragen zich af of er niet veel meer achter schuilgaat.

De drie minuten durende onderbreking zorgt in vrijwel ieder stadion voor gefluit vanaf de tribunes. Ook Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk liet zich kritisch uit over de verplichte pauze en noemde die een storende onderbreking van het spel.

Wedstrijden kantelen na de drinkpauze

Volgens analyses van onder meer The Times verandert in ongeveer een derde van de WK-wedstrijden het momentum direct na de hydration break. Teams die lange tijd onder druk stonden, krijgen de kans om op adem te komen en zich opnieuw te organiseren. Daarmee verdwijnt een deel van het voordeel van ploegen die juist uitblinken in een hoog tempo en constante pressing.

Vooral de drinkpauze in de eerste helft blijkt regelmatig een kantelpunt. Coaches kunnen hun spelers bovendien uitgebreid instrueren, waardoor de invloed van de technische staf groter wordt dan ooit. Een tactisch sterke bondscoach kan in slechts enkele minuten het strijdplan aanpassen en daarmee het verloop van een wedstrijd beïnvloeden.

Wetenschap ziet voordelen, maar bewijs blijft beperkt

De FIFA benadrukt dat de hydration break in de eerste plaats is ingevoerd om de gezondheid van spelers te beschermen. Daar valt vanuit sportwetenschappelijk oogpunt veel voor te zeggen. Wedstrijden in warme omstandigheden verhogen de lichaamstemperatuur en vergroten de kans op uitdroging, waardoor prestaties kunnen afnemen.

Onderzoeken laten zien dat korte cooling breaks de thermische belasting verminderen. Spelers die tijdens zo'n pauze gekoelde dranken krijgen en hun lichaam afkoelen met koude handdoeken, zijn daarna beter in staat om intensieve sprints te trekken. Vooral ervaren spelers kunnen daarvan profiteren.

Toch is er een belangrijke nuance. Het grootste deel van de beschikbare onderzoeken is gebaseerd op simulaties en laboratoriumtests. Concrete wedstrijddata van het WK 2026 zijn nog beperkt, waardoor de wetenschappelijke onderbouwing in de praktijk nog niet volledig is bewezen.

Commercieel goud voor FIFA

Waar de discussie pas echt losbarst, is op financieel vlak. De drie minuten durende onderbreking levert niet alleen rust op voor de spelers, maar creëert ook een extra reclameblok tijdens iedere wedstrijd. Voor omroepen betekent dat miljoenen aan extra advertentie-inkomsten gedurende het toernooi.

Critici wijzen er bovendien op dat lang niet alle WK-stadions extreem warm zijn. Diverse accommodaties beschikken over geavanceerde koelsystemen, waardoor de noodzaak van een verplichte drinkpauze minder vanzelfsprekend lijkt.

Voorlopig houdt de UEFA vast aan het bestaande beleid en zijn hydration breaks geen vast onderdeel van de Europese competities. Toch is de vraag hoe lang de Europese voetbalbond weerstand kan bieden als de commerciële opbrengsten op het WK blijven oplopen.

De hydration break is daarmee uitgegroeid tot veel meer dan een slok water langs de zijlijn. De pauze beïnvloedt het tactische verloop van wedstrijden, kan spelers fysiek helpen én levert een lucratief extra reclamemoment op. Of de maatregel uiteindelijk vooral in het belang van de sport is of van de portemonnee, daarover zal de discussie waarschijnlijk nog lang doorgaan.