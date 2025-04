BARCELONA (ANP) - Sander Arends heeft de titel in het dubbelspel op het tennistoernooi van Barcelona gewonnen. De Nederlander versloeg met zijn Engelse partner Luke Johnson de Britten Joe Salisbury en Neal Skupski. Sem Verbeek won met de Zweed André Göransson de finale in het dubbelspel in München.

Arends en Johnson waren in Spanje met 6-3 6-7 (1) 10-6 te sterk voor Salisbury en Skupski. Verbeek en Göransson wonnen in München met 6-4 6-4 van de Duitsers Kevin Krawietz en Tim Puetz.