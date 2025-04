Red Bull-baas Mintzlaff weet zeker dat Verstappen blijft

JEDDAH (ANP) - Red Bull is niet bang dat Max Verstappen na dit seizoen naar een ander Formule 1-team gaat. Dat zegt Oliver Mintzlaff, de sportbaas van de Oostenrijkse energiedrankfabrikant, in een interview met Bild. "Ik ben ervan overtuigd dat hij samen met ons de lange reis die hij tot nog toe heeft gemaakt bij Red Bull zal afmaken. Max rijdt in 2026 bij ons."

Het contract van Verstappen was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek bij de Grote Prijs van Saudi-Arabië, omdat de Nederlander ontevreden is over zijn auto. Nadat topadviseur Helmut Marko publiekelijk zijn zorgen had geuit over de toekomst van Verstappen bij het team, gonst het van de geruchten over een voortijdig vertrek van de viervoudig wereldkampioen.

"Max vertelde me ooit dat hij zijn carrière bij Red Bull begon en dat hij hem daar graag wil afmaken. Voor zover ik weet is er op dit vlak niets veranderd", aldus Mintzlaff. "Wij hebben enorm veel profijt gehad van Max, maar de waarheid is dat hij ook veel te danken heeft aan Red Bull."