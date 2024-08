Duitse hockeybondscoach ziet niets in straf voor Telgenkamp

PARIJS (ANP/DPA) - De Duitse bondscoach van de hockeymannen André Henning wil niet aandringen op een straf voor Duco Telgenkamp na zijn onsportieve gedrag in de olympische finale. De 22-jarige Nederlandse spits provoceerde na zijn winnende shoot-out de Duitse keeper Jean-Paul Danneberg.

Voor bondscoach Henning is de zaak afgesloten, zei hij tegen het Duitse persbureau DPA. "Het is niet mijn taak om aan te dringen op een schorsing. De kritiek van het publiek die hij nu over zich heen krijgt, is al moeilijk genoeg. Ik kan me voorstellen dat Duco in al zijn emoties is doorgeschoten", aldus Henning.

Telgenkamp ging na zijn beslissende shoot-out demonstratief voor de Duitse doelman Danneberg staan en hield zijn wijsvinger voor zijn mond. Vervolgens tikte hij de keeper tegen zijn helm aan waarna een opstootje ontstond tussen spelers van beide teams.

Excuses

Telgenkamp bood donderdagavond al zijn excuses aan voor zijn gedrag. Hij was getriggerd door uitspraken van Danneberg in aanloop naar de finale. De keeper had gezegd dat hij dacht dat Nederland "echt bang voor Duitsland zou zijn".

De 40-jarige Duitse bondscoach vond het vervelend om te zien hoe Telgenkamp tijdens de medailleceremonie werd uitgefloten. "Dat vond ik pijnlijk voor hem. Dit zou het mooiste moment in zijn sportcarrière moeten zijn. Maar hij had het zelf verpest met zijn wangedrag."