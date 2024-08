Klaver ving teleurgestelde Bol op met 'lief briefje op de deur'

SAINT-DENIS (ANP) - Lieke Klaver heeft vriendin en kamergenote Femke Bol na haar mislukte olympische finale op de 400 meter horden opgevangen met een opbeurend briefje. Dat vertelde ze na de series van de 4x400 meter, waarin ze de Nederlandse ploeg naar de finale leidde.

"Ze kwam heel laat terug in het atletendorp. Ik had wel een briefje achtergelaten en op de deur gehangen met daarop geschreven: 'Lieve Fem, we zijn zo trots op je', en daar dan hartjes bij. Het badkamerlicht liet ik aan, zodat ze niet in een donker huis zou aankomen."

Bol kon de avond ervoor de hoge verwachtingen niet waarmaken. De Amersfoortse wereldkampioene liep zich in de finale stuk op het moordende tempo van de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone, die het goud won in een wereldrecord. Bols benen verzuurden zo erg, dat ze in de laatste meters nog werd ingehaald en ook het zilver zag vervliegen.

Bol kreeg rust voor de series van de 4x400 meter estafette. "Zij moet nu slapen en ze gaat straks de teleurstelling over de finale ergens parkeren. Zo ken ik haar. Zaterdag staan wij als een van de meest frisse Oranjeteams aan de start in de finale", aldus Klaver.