Steels noemt opgave van zijn kopman Evenepoel verstandige keuze

LUCHON-SUPERBAGNÈRES (ANP/BELGA) - De Belg Remco Evenepoel verliet zaterdag de Tour de France. De nummer 3 van het klassement stapte al vroeg in de derde Pyreneeënrit in tranen af nadat hij het tempo van zijn concurrenten niet had kunnen volgen. "Hij was heel ontgoocheld dat hij de Tour moest verlaten, maar het ging niet", zei Tom Steels, ploegleider van Soudal Quick-Step bij TNT. "Het was de derde dag op rij dat hij zich niet fantastisch voelde. Je hoopt er het beste van en dat het tij keert, maar dat gebeurde niet."

Steels had alle begrip. "Je moet zoiets op tijd beslissen, als je voelt dat er iets verkeerd is. Hij was zichzelf niet en dan moet je heel voorzichtig zijn om niet over de limiet te gaan."

Steels, die geen reden kon aangeven voor de problemen van zijn kopman, vond het een verstandige keuze. "Misschien was de rest van het seizoen voorbij geweest, als hij toch was doorgegaan in de staat waarin hij nu verkeert. Hij heeft dit jaar nog een paar doelen, zoals het wereldkampioenschap."