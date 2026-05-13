Eerste openlijk homoseksuele basketballer in NBA overleden

NEW YORK (ANP/DPA) - De NBA rouwt om het verlies van Jason Collins. De voormalige profbasketballer is op 47-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor, meldt zijn familie. Collins kreeg tijdens zijn actieve carrière veel aandacht toen hij in 2013 als eerste speler in de Noord-Amerikaanse competitie openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit.

"Jason heeft het leven van veel mensen op onverwachte manieren veranderd en was een inspiratie voor iedereen die hem kende, evenals voor degenen die hem van afstand bewonderden", aldus de familie.

Collins maakte zijn ziekte afgelopen november openbaar. Hij onderging vervolgens een experimentele therapie in Singapore, die tijdelijk verlichting bracht. De kanker keerde echter terug.

Collins speelde tussen 2001 en 2014 in de NBA. Hij begon zijn carrière bij de toenmalige New Jersey Nets en keerde aan het einde van zijn loopbaan terug bij die club.