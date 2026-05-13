AEX-index opent met winst, ABN AMRO flink hoger na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag hoger geopend na het flinke verlies een dag eerder. De aandacht van beleggers op het Damrak ging onder meer uit naar kwartaalresultaten van ABN AMRO die beter waren dan verwacht. ABN AMRO was daardoor de sterkste stijger in de AEX met een plus van ruim 7 procent.

ABN AMRO boekte een nettowinst in het eerste kwartaal van 693 miljoen euro, een toename van 12 procent op jaarbasis. Dat kwam mede dankzij kostenbesparingen door banenverlies. De winst viel hoger uit dan analisten hadden verwacht. ABN AMRO verlaagde ook zijn kostenverwachting voor het gehele jaar. Volgens de bank is de economische onzekerheid wel toegenomen door de oorlog in het Midden-Oosten.

De AEX stond kort na opening 0,8 procent hoger op 1007,51 punten. Op dinsdag was er nog een min van 1,6 procent door onzekerheid over het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. De MidKap won 0,9 procent tot 1049,03 punten, na de daling van 1,2 procent een dag eerder.