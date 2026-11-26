Je rug is het er misschien niet helemaal mee eens, maar het is veel beter om een kerstboom met kluit aan te schaffen, toch? Want na de feestdagen kan hij de tuin in en volgend jaar staat hij er dan nog puik bij. Dat klinkt mooi, maar hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk?

Helaas, we moeten je uit de droom helpen. Vaak is dit niet zo. “Helaas maken veel bomen met wortels hun tweede kerst niet mee”, schrijft het Duitse consumentenblad Ökotest . Het ligt eraan hoe de boom in die pot terecht is gekomen.

In de pot gekweekt of erin gedrukt

Soort boom Hoe hij in de pot kwam Kans na kerst In de pot gekweekt groeide jaren in de pot, wortels heel het best, als je hem goed behandelt In de pot gedrukt groeide in de grond, is machinaal uitgestoken en in een pot gezet klein: de wortels zijn beschadigd Gekapt geen wortels geen, hij gaat na kerst naar de inzameling

“In de pot gedrukte kerstbomen groeien in de grond en worden bij de oogst meestal machinaal uitgestoken”, zegt Felix Hälbich van de Beierse natuurbeschermingsorganisatie BUND Naturschutz tegen Ökotest. Het blad noemt het daarom een soort misleidende verpakking. Een boom die echt in de pot is opgegroeid, is duurder voor de kweker.

Goedkope potbomen uit de bouwmarkt of supermarkt hebben vaak weinig wortels. Kijk onderin de pot: vult een stevige wortelbal hem, of zit er losse aarde rond een afgestoken kluit?

Niet elke soort overleeft de woonkamer

De nordmann, de populairste kerstboom van Nederland, heeft binnen een kleine overlevingskans, schrijft Ökotest. Een spar doet het beter, omdat hij ondiep wortelt.

Milieu Centraal noemt de fijnspar en de Servische spar. Die groeien in vier tot zes jaar uit tot kerstboom, een nordmann doet er rond tien jaar over. Bij huurbomen, die in potten zijn gekweekt en drie tot vijf keer worden verhuurd, overleeft zo’n 90 procent de huurperiode.

Een potboom is alleen duurzamer als hij blijft leven. Wie toch een gekapte nordmann neemt, vindt de prijzen van echte kerstbomen dit jaar in een eerder stuk.

Jouw boom heeft de grootste kans op overleven als je kiest voor een kleine boom die in een grote pot is gekweekt. - Sanne Janssen, Milieu Centraal

Hoe lang mag een kerstboom in pot binnen staan?

Ongeveer tien dagen, hooguit veertien, schrijft Ökotest. Daarna moet hij weer naar buiten. Wisselende temperaturen geven de boom stress, dus laat hem wennen:

Voor kerst. Zet de boom eerst een paar dagen in een koele, lichte ruimte, zoals een vorstvrije gang of serre.

Zet de boom eerst een paar dagen in een koele, lichte ruimte, zoals een vorstvrije gang of serre. In de kamer. Kies een plek ver van de verwarming en uit de tocht. Houd de kluit elke dag vochtig, zonder dat de pot in het water staat.

Kies een plek ver van de verwarming en uit de tocht. Houd de kluit elke dag vochtig, zonder dat de pot in het water staat. Na kerst. Laat hem opnieuw een paar dagen wennen in een koele ruimte binnen, voor hij de tuin in gaat.

Zo plant je hem uit

Plant pas als het niet vriest. Ökotest raadt aan te wachten tot april of mei als er nog bodemvorst dreigt. Tot die tijd staat de pot beschut tegen de muur van het huis.

Plant niet te diep, met de wortels vlak onder de grond.

Giet vooraf twee emmers water in het plantgat en geef de boom ook in de winter regelmatig water.

Ziet de boom er na de feestdagen slecht uit, dan heeft planten volgens Milieu Centraal weinig zin. Lever hem in bij de gemeente en verbrand hem niet zelf.

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