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Eerste titel tennisser Davidovich Fokina na vijf verloren finales

Sport
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 19:49
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SANTA PONSA (ANP/AFP) - Tennisser Alejandro Davidovich Fokina heeft op Mallorca zijn eerste ATP-titel veroverd. Hij verloor zijn vijf eerdere finales op het hoogste niveau. De 27-jarige Spanjaard versloeg in de eindstrijd op Mallorca de Amerikaan Ethan Quinn met 7-6 (4) 6-3. Hij is op het Spaanse eiland de opvolger van Tallon Griekspoor, die vorig jaar het voorbereidingstoernooi op Wimbledon won.
"Het voelt geweldig om mijn eerste titel binnen te hebben," zei Davidovich Fokina na afloop. "Het was vandaag een zware strijd. Hij speelde geweldig. Uiteindelijk wist ik dat deze voor mij moest zijn: in Spanje, in eigen huis, de eerste. Het moest aan mij zijn, dus ik heb er alles aan gedaan."
Davidovich Fokina klimt met de zege naar de 23e plaats op de wereldranglijst. Hij speelt in de eerste ronde van Wimbledon, dat maandag begint, tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo.
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