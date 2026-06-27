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Nederlandse meerkamptitels turnen voor Visser en debutant Enser

Sport
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 19:18
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ROTTERDAM (ANP) - Turnster Naomi Visser en turner Aaron Enser hebben bij de Nederlandse kampioenschappen in Ahoy de meerkamptitels gewonnen. Voor Enser, die dit jaar debuteert bij de senioren, is het zijn eerste meerkamptitel. Visser greep voor de vierde keer in haar loopbaan meerkampgoud, na eerdere overwinningen in 2023, 2022 en 2019.
Enser kwam na een solide meerkamp tot een totaal van 79,900 punten en hield daarmee Elijah Faverus (79,500) nipt achter zich. Jordi Hagenaar greep met 79,350 punten het brons. Jermain Grünberg, de winnaar van vorig jaar, kwam na fouten op onder meer vloer en sprong niet verder dan de vierde plek.
Bij de vrouwen was Visser met 54,967 punten veruit de beste. Sanna Veerman greep daar met 51,567 punten het zilver, Tisha Volleman het brons (51,267).
In Rotterdam maakte Sanne Wevers haar rentree op het nationale podium. Wevers kwam in actie op balk (13,500) en brug (11,800). Aan brug moest Wevers een val incasseren.
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