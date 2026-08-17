Hockeysters op WK naar winnaarspoule na zege op Australië

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de winnaarspoule op het wereldkampioenschap in eigen land. In het Wagener Stadion in Amstelveen won de titelverdediger de tweede groepswedstrijd van Australië met 4-2.

Yibbi Jansen maakte de eerste treffer uit een strafcorner in het eerste kwart. Joosje Burg scoorde in het tweede kwart, net als Stephanie Kershaw voor Australië. Abigail Wilson maakte uit een strafcorner gelijk, maar Burg maakte haar tweede doelpunt en Marijn Veen de 4-2.

Oranje won eerder met 2-0 van Chili en is met twee zeges al zeker van de eerste of tweede plek in de groep en de tweede groepsfase. Nederland speelt woensdag nog tegen Japan, dat eerder op de dag de eerste zege boekte door Chili met 3-0 te verslaan.