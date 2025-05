Plapp soleert naar ritzege in Giro, Kelderman tweede

CASTELRAIMONDO (ANP) - De Australiër Luke Plapp heeft de achtste etappe in de Ronde van Italië gewonnen, een etappe over 197 kilometer van Giulianova naar Castelraimondo met veel klimwerk in de Apennijnen. De renner van Jayco-AlUla ontsnapte op zo'n 46 kilometer van de finish uit een kopgroep en soleerde vervolgens over heuvelachtige wegen naar de zege. Wilco Kelderman (Visma - Lease a Bike), die mee was in de lange ontsnapping, arriveerde als tweede aan de meet op 38 seconden achterstand van Plapp.

Kelderman won de sprint om de tweede plaats van zijn medevluchter Diego Ulissi. De Italiaan boekte met zijn derde plaats toch succes, want hij nam door zijn voorsprong van meer dan vier minuten op de groep met klassementsrenners de roze trui over van de Sloveen Primoz Roglic.

In het algemeen klassement heeft de 35-jarige Ulissi, die in zijn carrière al acht etappes won in de Giro, twaalf seconden voorsprong op zijn landgenoot Lorenzo Fortunato, die ook deel uitmaakte van de grote vluchtgroep en naar de tweede plaats steeg. Roglic staat derde op zeventien tellen van Ulissi.

Van Baarle en Bouwman

In de vluchtgroep van achttien renners zaten ook de Nederlanders Dylan van Baarle en Koen Bouwman (Jayco AlUla). Die zouden later in de etappe afhaken. Op de zwaarste klim van de dag, de 13 kilometer lange Sassotetto, dunde die groep uit. Fortunato kwam als eerste boven, het peloton keek al tegen vijf minuten achterstand aan.

In de beklimming van de Montelago reden Kelderman en Ulissi weg. Later voegden Plapp en de Spanjaard Igor Arrieta zich bij de twee vooraan. Vlak voor de top van de Montelago demarreerde Plapp. Kelderman, die nog altijd zijn eerste zege in een grote koers najaagt, moest de Australiër laten gaan. Uiteindelijk bleek de tweede plaats het hoogst haalbare voor de Nederlander.