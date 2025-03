Einde aan zegereeks MotoGP-coureur Márquez na crash

AUSTIN (ANP) - Aan de totale dominantie van MotoGP-coureur Marc Márquez is in de derde race van het seizoen een einde gekomen. De zesvoudig wereldkampioen kwam halverwege de Grote Prijs in het Amerikaanse Austin vanuit leidende positie ten val en staakte enkele ronden later de wedstrijd. Teamgenoot Francesco Bagnaia won, broer Alex Márquez werd tweede en nam de leiding in het klassement over.

De in Austin van poleposition gestarte Marc Márquez won de eerste twee hoofdraces en drie sprintraces van het seizoen. Met een comfortabele voorsprong gleed de Spanjaard in de negende ronde van zijn Ducati. Oud-wereldkampioen Bagnaia uit Italië profiteerde en komt op 75 punten. Alex Márquez heeft 87 punten, broer Marc 1 punt minder.