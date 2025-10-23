Europese waarschuwingen voor harde wind door storm Benjamin

DEN HAAG (ANP/BELGA) - Weerbureaus in meerdere Europese landen waarschuwen donderdag voor harde windstoten door storm Benjamin. Het gaat naast Nederland om onder meer Duitsland, België, Engeland en Frankrijk.

Voor vrijwel heel Frankrijk gelden waarschuwingen, vooral langs de kust. In het noordwesten is een windstoot met een snelheid van 161 kilometer per uur gemeten. Zender BFMTV meldt dat er enkele gewonden zijn en dat de stroom eruit ligt bij 140.000 huishoudens. Op diverse plekken zijn bomen omgewaaid, rijdt het openbaar vervoer beperkt en hebben lokale autoriteiten openbare locaties zoals parken gesloten.

In België zijn op meerdere plekken openbare diensten gesloten en activiteiten afgelast om de veiligheid te garanderen. Onder meer in Antwerpen zijn bomen omgevallen en rukt de brandweer uit om "bomen en takken veilig te verzagen". Het Laatste Nieuws meldt dat in het Oost-Vlaamse Tielrode een boom op een klaslokaal is gevallen. Er zijn volgens de krant geen gewonden gevallen.