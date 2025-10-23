ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europese waarschuwingen voor harde wind door storm Benjamin

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 13:47
anp231025151 1
DEN HAAG (ANP/BELGA) - Weerbureaus in meerdere Europese landen waarschuwen donderdag voor harde windstoten door storm Benjamin. Het gaat naast Nederland om onder meer Duitsland, België, Engeland en Frankrijk.
Voor vrijwel heel Frankrijk gelden waarschuwingen, vooral langs de kust. In het noordwesten is een windstoot met een snelheid van 161 kilometer per uur gemeten. Zender BFMTV meldt dat er enkele gewonden zijn en dat de stroom eruit ligt bij 140.000 huishoudens. Op diverse plekken zijn bomen omgewaaid, rijdt het openbaar vervoer beperkt en hebben lokale autoriteiten openbare locaties zoals parken gesloten.
In België zijn op meerdere plekken openbare diensten gesloten en activiteiten afgelast om de veiligheid te garanderen. Onder meer in Antwerpen zijn bomen omgevallen en rukt de brandweer uit om "bomen en takken veilig te verzagen". Het Laatste Nieuws meldt dat in het Oost-Vlaamse Tielrode een boom op een klaslokaal is gevallen. Er zijn volgens de krant geen gewonden gevallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

ANP-508621813

Opvallende ontdekking: coronavaccin maakt immuuntherapie tegen kanker veel effectiever

ANP-539411457

Ijskoude sfeer achter de schermen van Vandaag Inside: "We praten helemaal niet meer"

ANP-431542327

Dit is waarom Marco Borsato's familie volgende week afwezig is bij de rechtszaak

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

ANP-445071332

Desinfecterende handgels worden mogelijk verboden wegens 'kankerverwekkend'

Loading