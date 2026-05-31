Eindzege in Giro maakt veel emoties los bij Vingegaard

door Peter Janssen
zondag, 31 mei 2026 om 20:16
bijgewerkt om zondag, 31 mei 2026 om 20:52
De eindzege in de Ronde van Italië maakte zondag veel los bij Jonas Vingegaard. De Deense kopman van Visma - Lease a Bike liet zijn tranen de vrije loop toen hij de bijbehorende trofee kreeg uitgereikt. Vingegaard had zijn kinderen mee het erepodium op genomen.
"Hen bij de finish zien maakt mijn overwinning nog mooier, het ontroert me tot tranen toe, ze zijn er altijd voor me", zei Vingegaard, nadat hij zich na de finish in de armen van zijn vrouw en twee kinderen wierp. "Het is fantastisch, ik heb mijn hele leven gedroomd van het winnen van deze race."
Vingegaard voegt zich met eindzeges in de Ronde van Italië, Ronde van Frankrijk en Ronde van Spanje bij een illuster gezelschap. Hij is, na Jacques Anquetil, Alberto Contador, Chris Froome, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Eddy Merckx en Vincenzo Nibali, de achtste renner die alle drie de grote rondes op zijn naam heeft staan.
"Het is een beetje surrealistisch om deel uit te maken van deze club, ik denk dat het nog niet helemaal tot me is doorgedrongen", sprak Vingegaard.
