Frans museum meldt diefstal van kunstzinnige banaan

METZ (ANP/AFP) - Een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft zondag bij de politie aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. Een suppoost ontdekte zaterdag dat de vrucht, die met tape aan een muur was bevestigd als onderdeel van het kunstwerk Comedian van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, verdwenen was.

Het Centre Pompidou-Metz, een dependance van het beroemde Centre Pompidou in Parijs, meldde tevens dat de banaan inmiddels is vervangen.

Het is niet de eerste keer dat het conceptuele kunstwerk, waarvan de vergankelijke banaan het middelpunt vormt, beschadigd raakt. In juli vorig jaar stal een bezoeker van het museum de banaan. Bewakers grepen echter snel in en plaatsten een vervangende banaan.

Gouden toilet

De banaan dient sowieso elke drie dagen te worden vervangen door een verser exemplaar.

Cattelan staat ook bekend om zijn kunstwerk America, een volledig functionerend 18-karaats gouden toilet, dat aan Donald Trump werd aangeboden tijdens zijn eerste ambtstermijn in het Witte Huis.

Ook dit kunstwerk werd gestolen, tijdens een tentoonstelling in 2020 in het Verenigd Koninkrijk. De inmiddels veroordeelde dieven braken het watercloset in stukken. Het goud is nooit teruggevonden.