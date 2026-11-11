EK wielrennen op de weg in 2027 in Denemarken

LAUSANNE (ANP) - De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg vinden in 2027 plaats in Denemarken. De Europese wielerunie UEC heeft bekendgemaakt dat Silkeborg gastheer van het tijdrijden is en dat Herning de wegwedstrijden organiseert. De EK vinden volgend jaar plaats van 28 september tot en met 3 oktober.

De EK wielrennen vonden in 2017 ook al plaats in Herning en keren daar na tien jaar terug. Destijds wonnen de Noor Alexander Kristoff en Marianne Vos de titels in de wegwedstrijd.

"We kijken ernaar uit om terug te keren naar Denemarken na tien jaar", reageert Enrico Della Casa, voorzitter van de UEC. "Dit land organiseerde de tweede editie van de EK op de weg die openstond voor de elitecategorie bij de mannen. Nu keren we terug met een evenement dat flink is gegroeid."

Andere edities

Eerder was al bekendgemaakt dat de EK wielrennen in 2028 plaatsvindt in de provincie Noord-Brabant. Het evenement maakt deel uit van de festiviteiten ter ere van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU.

Demi Vollering en Remco Evenepoel veroverden de Europese titel in de wegwedstrijd in de afgelopen editie in Slovenië. Vollering prolongeerde haar titel, een week nadat ze voor het eerst wereldkampioen was geworden. Evenepoel klopte in een spannende sprint de Italiaan Giulio Ciccone, waarbij de fotofinish uitkomst moest bieden. De tijdrititels gingen naar Marlen Reusser en Primoz Roglic.