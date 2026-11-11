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Verdachten Tarwekamp: verklaringen slachtoffers 'heel zwaar'

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De vier verdachten van de fatale explosie aan de Tarwekamp vonden het zwaar om te luisteren naar de emotionele verklaringen van de slachtoffers en nabestaanden, bleek woensdag aan het einde van de zitting.
Dinsdag en woensdag maakten 34 personen gebruik van het recht om de rechtbank te vertellen wat de gevolgen van de explosie zijn op hun leven. "Uw woorden hebben mij diep, diep geraakt", reageerde Moshtag B. (35). Hij wordt door justitie gezien als de opdrachtgever voor de aanslag waarbij op 7 december 2024 zes doden vielen.
"Ik schaam me dood", zei Mourad B. (31). Hij wordt gezien als uitvoerder, samen met zijn neef en Ilias B. (25). Die zei "grote spijtgevoelens" te hebben dat hij betrokken was geraakt bij deze zaak. Adil A. (34), die justitie een kleinere rol toedicht, noemde de anderhalve dag met verklaringen: "de zwaarste van heel mijn detentie".
De zitting wordt hervat op dinsdag 24 november. Dan komt het Openbaar Ministerie aan het woord en zal het een straf eisen.
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