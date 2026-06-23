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Elektrische raceklasse Formule E in 2027 op circuit Zandvoort

Sport
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 12:24
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ZANDVOORT (ANP) - De elektrische raceklasse Formule E bezoekt in 2027 voor het eerst circuit Zandvoort. Er staan twee races gepland, op 18 en 19 juni. Dat meldt de organisatie achter de Formule E, die volgend seizoen uitbreidt naar 21 races, zogeheten E-Prix.
Er komen ook races op het Circuit of the Americas in Austin en Brands Hatch in Groot-Brittannië, waarmee de Formule E geleidelijk verschuift van stratencircuits naar permanente circuits. De elektrische raceklasse introduceert in 2027 een nieuwe auto, die in snelheid kan wedijveren met een Formule 1-wagen. De topsnelheid gaat naar 335 kilometer per uur en de auto's rijden naar verwachting gemiddeld tien seconden harder per ronde dan de huidige generatie elektrische racewagens.
Nyck de Vries is dit seizoen de enige Nederlandse coureur in de Formule E. De recente winnaar van de 24 Uur van Le Mans was al eens wereldkampioen in de elektrische klasse.
Het seizoen 2026/2027 opent in december in Saudi-Arabië met twee E-Prix op het circuit van Djedda en eindigt in juli met twee straatraces in Tokio.
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