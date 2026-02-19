Wennemars spreekt na vierde plaats op 1500 meter van 'klotefilm'

Joep Wennemars sprak na afloop van de 1500 meter op de Olympische Spelen van een "klotefilm". De 23-jarige schaatser eindigde in het Milano Speed Skating Stadium als vierde. Eerder greep hij op de 1000 meter ook net naast een medaille, toen de Chinees Lian Ziwen hem hinderde op de kruising.

"Ik reed een olympisch record, de snelste tijd ooit voor mij op een laaglandbaan. Dit was denk ik de beste 1500 meter uit mijn carrière", legde Wennemars zijn teleurstelling uit.

In de laatste ritten doken Kjeld Nuis (1.42,82), de Amerikaan Jordan Stolz (1.42,75) en de Chinees Ning Zhongyan (1.41,98) onder de tijd van Wennemars (1.43,05). "Meestal laat Ning zich kapotrijden door Kjeld. Daar hoopte ik een beetje op. Maar hij had al iets te vaak verloren van Kjeld en dacht waarschijnlijk: dat gaat vandaag niet gebeuren. Petje af daarvoor. Toen Kjeld ook net onder mijn tijd dook, wist ik eigenlijk wel dat het gedaan was."