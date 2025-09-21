Estafettemannen achtste in finale 4x400 meter op WK in Tokio

TOKIO (ANP) - De Nederlandse estafettemannen zijn op de WK atletiek in Tokio als achtste geëindigd in de finale van de 4x400 meter. Jonas Phijffers, Terrence Agard, Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela liepen in de stromende regen een tijd van 3.04,84, ruim boven het Nederlands record.

Botswana won verrassend het goud in 2.57,76. Busang Collen Kebinatshipi haalde vlak voor de finish de Amerikaan Rai Benjamin in. De ploeg van Zuid-Afrika behaalde het brons. Het verschil met het favoriete team van de Verenigde Staten was twee duizendsten.

Agard verving bij het Nederlandse kwartet in de finale Eugene Omalla, die zaterdag in de series had gelopen. Phijffers wisselde als laatste met Agard. Hij, Bonevacia en Angela waren niet in staat die positie te verbeteren. Ze profiteerden wel van een foute wissel van de Portugezen.