Titelverdedigster Pieterse zesde op WK mountainbiken

Sport
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 15:39
anp130925101 1
CRANS-MONTANA (ANP) - Puck Pieterse is er bij de WK mountainbiken in het Zwitserse Crans-Montana niet in geslaagd haar wereldtitel te prolongeren. De 23-jarige Amersfoortse moest genoegen nemen met de zesde plaats. De wereldtitel was voor de Zweedse Jenny Rissveds. De 31-jarige olympisch kampioene van Rio 2016 soleerde naar het goud. Achter haar ging het zilver naar de Nieuw-Zeelandse Samara Maxwell. Het brons was voor de Zwitserse Alessandra Keller.
Rissveds veroverde eerder dit jaar ook al de Europese titel.
