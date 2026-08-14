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Estafettevrouwen met winst naar finale 4x400 meter op EK atletiek

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 13:19
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BIRMINGHAM (ANP) - De estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben evenals de mannen de finale gehaald op de EK in Birmingham. Vanessa Mercera, Eveline Saalberg, Nina Franke en Myrte van der Schoot wonnen hun serie vrij overtuigend in een tijd van 3.25,00.
Het vrouwenteam won goud op de vorige twee EK's: in 2024 in Rome en in 2022 in München. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver waren de grote aanjagers in die teams. De twee toppers uit de Nederlandse ploeg werden in de series gespaard.
Mercera maakt haar debuut in de Nederlandse ploeg en deed als startloper haar werk naar behoren. Ze bracht Saalberg goed in positie. De routinier in de ploeg gaf het stokje in leidende positie over aan Franke. Die behield de eerste plaats en Van der Schoot maakte het af.
Broeders-Bol en Klaver zijn waarschijnlijk wel beschikbaar voor de finale op zondag. Broeders-Bol loopt vrijdagavond de finale van haar nieuwe nummer, de 800 meter. Klaver gooit alles op een medaille individueel; zij staat zaterdag in de finale van de 400 meter.
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