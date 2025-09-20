ECONOMIE
Europees kampioene Schilder naar finale kogelstoten op WK Tokio

Sport
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 7:27
TOKIO (ANP) - Jessica Schilder heeft zich geplaatst voor de finale van het kogelstoten op de WK atletiek in Tokio. De 26-jarige atlete uit Volendam noteerde in de kwalificaties een afstand van 18,98 meter en die was ruimschoots voldoende om later zaterdag (12.54 uur) te strijden om de medailles in het Japan National Stadium.
Schilder heeft dit jaar al de nodige successen binnengehaald. Ze won in maart goud op de EK indoor in Apeldoorn met een Nederlands record van 20,69 meter en twee weken daarna zilver op de WK in Nanjing (China). Ze won verder vier wedstrijden in de Diamond League, waaronder de finale in Zürich. De Volendamse is voorts tweevoudig Europees kampioene.
Jorinde van Klinken, die in Tokio zilver won bij het discuswerpen, wist zich niet te kwalificeren voor de finale. Zij behoorde met haar afstand van 17,45 meter niet bij de beste twaalf die deelname aan de finale afdwongen.
