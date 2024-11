Europees talent van het jaar Laros wint Warandecross

TILBURG (ANP) - Niels Laros heeft de internationale Warandecross in Tilburg op zijn naam geschreven. De 19-jarige Oosterhouter, onlangs gekozen tot Europees talent van het jaar, won de wedstrijd over 10 kilometer in 29 minuten en 35 seconden. Hij liep in de laatste ronde weg bij zijn concurrenten vooraan. Abdirahman Mohamed eindigde op zeven seconden achterstand als tweede en Nik Lemmink werd derde op negen tellen.

Laros liet zien dat het met zijn vorm wel goed zit met het oog op het naderende EK cross, op 8 december in het Turkse Antalya.