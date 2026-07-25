Evenepoel heeft gemengde gevoelens na tweede plek in Alpe d'Huez

ALPE D'HUEZ (ANP) - Wielrenner Remco Evenepoel stond met gemengde gevoelens aan de eindstreep van de voorlaatste etappe in de Tour de France naar Alpe d'Huez. De Belg werd tweede in de etappe en verzekerde zich daarmee ook zo goed als zeker van de tweede plaats in het eindklassement. Voor de ritzege kwam hij 26 seconden tekort ten opzichte van Richard Carapaz, die vanuit de vroege ontsnapping zijn tweede zege van deze Tour boekte.

"Supertevreden sowieso, maar goed, met mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling nu voor de etappe", zei Evenepoel. "Ik kom op twintig secondjes ofzo denk ik van Carapaz, dus die klim moest nog 2 kilometer langer geweest zijn."

De tweevoudig olympisch kampioen reed in de slotfase van de etappe weg bij de overige klassementsrenners, waaronder geletruidrager Tadej Pogačar, die bezig was met het veiligstellen van de podiumplek van zijn ploeggenoot Isaac Del Toro. "Ik had weer een supergoede dag, en ja, tweede, dat is prachtig."

'Supertevreden'

Over zijn tweede plek in het algemeen klassement overheerst trots bij de Belg. "Tweede in de Tour, dat kan niet iedereen zeggen, zeker na de laatste jaren", zei Evenepoel, doelend op Pogačar en Jonas Vingegaard die de afgelopen vijf jaar de plekken 1 en 2 bezetten. Vingegaard viel deze Tour uit met een sleutelbeenbreuk.

"Het was heel lastig om op dit niveau te komen", zei Evenepoel. "Met het nodige geduld en het nodige werk achter de schermen is het toch gelukt, daar ben ik supertevreden mee."

De renner van Red Bull-Bora-hansgrohe hinkt nog op twee gedachten als het gaat om de slotetappe naar Parijs. "Morgen is er nog een mooie etappe om te proberen te winnen, maar we gaan het zeker vieren."