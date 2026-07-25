ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamilton naast Verstappen bij start Hongarije na straf

Sport
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 19:27
anp250726113 1
BOEDAPEST (ANP) - Lewis Hamilton start zondag vanaf de vijfde plek in de Grote Prijs van Hongarije. De Britse Ferrari-coureur is als straf drie plaatsen teruggezet op de startgrid omdat hij de Australiër Oscar Piastri van McLaren had gehinderd in diens snelle ronde. Hamilton staat nu op de derde startrij naast Max Verstappen.
Hamilton moest zich na de kwalificatie melden bij de racestewards vanwege het incident met Piastri. De Ferrari-coureur, die de tweede tijd had neergezet, vreesde in de interviews kort na de kwalificatie al dat deze straf hem boven het hoofd hing.
Naast Lando Norris, die in de McLaren van poleposition start, staat nu Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc uit Monaco. De tweede startrij wordt gevormd door klassementsleider Kimi Antonelli uit Italië en Piastri.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-07-25 om 15.55.59

In deze gebieden in Frankrijk en Spanje kun je nu beter niet op vakantie — en dit zijn je opties als je er al bent

shutterstock_2734823461

Je bent steeds zo moe als een hond. Dit zijn 13 verrassende oorzaken

generated-image

Je eet misschien niet meer dan vroeger, maar toch groeit je buik: dit is waarom

header-amerikanen-nederland

Steeds meer Amerikanen ruilen de VS in voor Nederland: ‘Dit is toch een soort paradijs?’

images

Biohacker Bryan Johnson kloont zichzelf als baby om later zijn organen te oogsten

ANP-352528563

Door de hitte strandden fors meer Nederlanders met autopech in het buitenland — dit kost het zonder pechhulp

Loading