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F1-renstal Williams legt Sainz ook voor komend seizoen vast

Sport
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 15:47
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LONDEN (ANP) - Carlos Sainz en Alexander Albon rijden ook in 2027 voor het Formule 1-team Williams. Een dag na het bekendmaken van de contractverlenging van Albon en vlak voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort, meldt de renstal dat Sainz een nieuw contract voor meerdere jaren heeft getekend.
Sainz rijdt sinds 2025 bij Williams. Hij haalde vorig seizoen 64 WK-punten en eindigde twee keer als derde. Dit seizoen haalde de Spanjaard, die eerder uitkwam voor Toro Rosso, Renault, McLaren en Ferrari, pas 6 WK-punten.
Het team van Williams werd in 1977 opgericht en kende met name in de jaren 80 en 90 successen. Williams behaalde negen constructeurstitels en won zeven wereldtitels bij de coureurs. De Canadees Jacques Villeneuve was in 1997 de laatste wereldkampioen voor het team.
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