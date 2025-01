Favoriet Sinner overtuigend naar achtste finales in Melbourne

MELBOURNE (ANP) - Jannik Sinner heeft zich vrij eenvoudig geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld won in drie sets van de Amerikaan Marcos Giron: 6-3 6-4 6-2.

Sinner stuit in de achtste finales op de winnaar van de wedstrijd tussen de Deen Holger Rune en Serviër Miomir Kecmanovic. De Italiaan verloor één opslagbeurt tegen Giron, de nummer 46 van de wereld. Hij leverde in de tweede ronde een set in tegen Tristan Schoolkate, een Australiër die ook een Nederlands paspoort heeft: 4-6 6-4 6-1 6-3.

Sinner is favoriet om het eerste grandslamtoernooi van dit jaar in Melbourne te winnen. Hij moet zich in april melden bij het internationaal sporttribunaal CAS in een dopingzaak. De Italiaan werd in maart 2024 twee keer positief getest op het verboden middel clostebol. Hij verklaarde dat het middel door toedoen van zijn masseur in zijn lichaam was beland. Die had voor een wondje aan zijn vinger een in Italië vrij verkrijgbare spray gebruikt waarin het verboden product zat. Het tuchtorgaan in het tennis ITIA ging akkoord met die uitleg, maar het mondiale antidopingbureau WADA ging in beroep.