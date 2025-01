Overgrote meerderheid van ouders wil socialmediaverbod voor hun kinderen tot 15 jaar

Vier op de vijf ouders wil een verbod op sociale media voor kinderen tot 15 jaar. Dat onderzocht RTL Nieuws. Aanleiding is een stemming in de Tweede Kamer over een verbod.

In Australië is er al een verbod op het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. D66 stelt nu iets soortgelijks voor. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf zei daarover: "We zien dat techreuzen de gezondheid van kinderen heel erg schaden doordat sociale media zo verslavend zijn ontworpen. Daar moeten we iets aan doen, ouders vragen ook om hulp."

Ouders zien dat hun kinderen minder spelen, lezen en buiten zijn doordat ze voortdurend op social media scrollen. De kinderen hebben bovendien minder echt contact met anderen. Ook zien ouders algoritmes en bubbels van gelijkgestemden waar kinderen in terechtkomen als een gevaar.

Ouders doen daar overigens zelf ook wat aan: de overgrote meerderheid heeft regels ingesteld. Twee derde heeft namelijk het gevoel dat hun kind in enige mate verslaafd is aan TikTok, Instagram of X.

Zo vertelt moeder Sheila aan RTL Nieuws over haar zoon en zijn socialmediagebruik: "Hij kan er soms niet van slapen omdat hij denkt aan een bepaald filmpje. Of omdat hij zo graag 'nog even op de telefoon wil'." Een verbod is daarom welkom. "Voor ouders die struggelen met het socialmediagebruik van hun kind, is het verbod een extra stok achter de deur", denkt Sheila.

Bron: RTL Nieuws