LAS VEGAS (ANP/RTR) - Teambaas Fred Vasseur van Ferrari heeft Charles Leclerc scherp bekritiseerd na de Grote Prijs van Las Vegas. De Monegask veroorzaakte opnieuw een aanrijding met teamgenoot Lewis Hamilton. "Eerlijk gezegd vind ik dit volstrekt onaanvaardbaar en het getuigt van gebrek aan respect. Een gebrek aan respect voor het team, voor de sponsors, maar vooral voor de mensen die aan de auto werken."

Leclerc kon zich niet inhouden in Las Vegas en probeerde Hamilton binnendoor in te halen. Daarbij raakte hij de auto van zijn teamgenoot. Een tijdstraf van tien seconden was het gevolg. Leclerc finishte als tiende, Hamilton werd zevende. In de GP van Mexico van enkele weken geleden was er een soortgelijke clash.

"Dit is enorm frustrerend", zei Vasseur. "Ik weet dat hij zijn excuses heeft aangeboden. Ik weet dat het hem spijt. Maar we hebben vandaag opnieuw een race verpest waarin we veel beter hadden kunnen presteren. We kunnen ons niet veroorloven om op deze manier punten te verliezen."