FRANKFURT (ANP/DPA/RTR) - IG Metall, de grootste vakbond van Duitsland, zet de acties bij metaal- en elektrobedrijven in een loonconflict door. Maandag leggen volgens de bond meer dan 23.000 werknemers in het noorden van Duitsland het werk 24 uur neer. De staking treft volgens IG Metall negentien bedrijven, waaronder scheepswerf Meyer Werft en de producent van windturbines Siemens Gamesa.

Vrijdag was er ook een staking van 24 uur van ongeveer 12.300 werknemers bij zeventien bedrijfslocaties, aldus IG Metall. De bond zegt de druk op te voeren in het conflict. Onder de cao-onderhandelingen vallen ongeveer 3,7 miljoen werknemers in de Duitse metaalelektro. IG Metall eist een loonsverhoging voor de komende twaalf maanden van 5 procent en andere verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden, zoals afspraken over baangaranties.

Werkgeversorganisaties bieden een kleinere loonsverhoging in 2028 en een eenmalige betaling volgend jaar en wijzen op de moeilijke situatie in de Duitse industrie door hoge energiekosten en felle concurrentie.