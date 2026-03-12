ECONOMIE
Ferrari wil roterende achtervleugel in training China inzetten

Sport
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 14:18
SHANGHAI (ANP/RTR) - Ferrari wil in de vrije training voor de Grote Prijs van China de roterende achtervleugel gebruiken. Lewis Hamilton meldde tijdens de persconferentie van de tweede race dat het de bedoeling was dat het team de vleugel pas later in het seizoen zou introduceren.
Volgens de Ferrari-coureur is er nog geen naam voor de vleugel, waarbij het bovenste deel 180 graden kan draaien. In de media wordt het de Macarena-vleugel genoemd. "Het is goed om te zien dat het team vecht, de grenzen opzoekt en overuren maakt in de fabriek om met verbeteringen te komen. Dat is waar de sport om draait", aldus de Britse zevenvoudige wereldkampioen.
Hamilton ging niet verder in op de voordelen van de vleugel en zei dat hij niet veel verschil had gezien tijdens de testen. De Brit won vorig jaar de sprintrace van de GP van China. Dat was de laatste zege van Ferrari. In de GP van Australië afgelopen zondag eindigde hij als vierde en teamgenoot Charles Leclerc als derde.
