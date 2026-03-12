Paraskiesters Van Bergen en Petit naast podium op reuzenslalom

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Paraskiesters Barbara van Bergen en Claire Petit zijn er niet in geslaagd een medaille te veroveren op de reuzenslalom in Cortina d'Ampezzo. De 47-jarige Van Bergen eindigde bij de zitskiesters als vijfde, na zaterdag een lichte hersenschudding te hebben opgelopen op de afdaling. Staandskiester Petit (22) werd in haar tweede manche gediskwalificeerd na problemen met een stok vlak na de start.

Petit stond na de eerste manche achtste, op ruime achterstand van de Zweedse Ebba Årsjö. Die gaf haar voorsprong in de tweede run niet meer weg en veroverde het goud.

Van Bergen moest eerder deze week de super-G en combinatie laten schieten na haar val op de afdaling. Op de reuzenslalom was ze ruim acht seconden langzamer dan de Duitse winnares Anna-Lena Forster.

De Paralympische Spelen duren tot en met zondag.