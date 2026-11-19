LAS VEGAS (ANP/DPA) - De internationale autosportbond FIA wil in de Formule 1 vanaf volgend jaar met een vaste groep fulltime stewards gaan werken. Dat maakte FIA voor aanvang van de Grote Prijs van Las Vegas bekend. Het moet zorgen voor consistentere besluiten bij het uitdelen van straffen.

De FIA zegt vanaf 2027 een kleinere groep stewards in te zetten en toe te werken naar een vast team van twaalf tot vijftien fulltimekrachten. Stewards zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de reglementen, het beoordelen van eventuele overtredingen en het uitdelen van straffen.

"Deze investering weerspiegelt onze toewijding aan het leveren van de hoogste normen op het gebied van besluitvorming, eerlijkheid en integriteit in de autosport", aldus FIA-baas Mohammed Ben Sulayem, die het verder "een investering in de toekomst van de sport" noemt.

In de nacht van donderdag op vrijdag staan om 01.30 uur en 05.00 uur de eerste twee vrije trainingen op het stratencircuit van Las Vegas op het programma.