TURIJN (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft ook zijn derde partij op de ATP Finals in Turijn gewonnen. De Duitse nummer 1 van de wereld was al zeker van een plek in de halve finales en versloeg Arthur Fils in de laatste groepswedstrijd in twee sets: 6-4 7-6 (6). De Fransman komt daardoor te kort voor een plek bij de laatste vier en ziet de Amerikaan Ben Shelton in zijn plaats doorgaan.

Zverev is na drie partijen nog zonder setverlies. Fils, debutant op de ATP Finals, bood Zverev in de eerste set goed partij. Toch kon de mondiale nummer 7 niet voorkomen dat Zverev de set met een enkele break naar zich toe trok. Ook in de tweede set ontliepen de twee elkaar nauwelijks en kwam de Fransman zelfs nog op een setpoint. Deze verspeelde hij en uiteindelijk besliste Zverev de wedstrijd via een boeiende tiebreak. Zverev kwam op 6-1 en verprutste vijf matchpoints, maar benutte nummer zes.

De ATP Finals is de seizoensafsluiter met de acht beste tennissers van het afgelopen jaar.