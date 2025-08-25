Fietsen van Visma - Lease a Bike gestolen bij Vuelta

Tijdens de Vuelta zijn meerdere fietsen gestolen uit de vrachtwagen van Visma - Lease a Bike. Dat heeft het Nederlandse team bekendgemaakt. Dat gebeurde enkele uren nadat de Deense kopman Jonas Vingegaard de tweede etappe op Italiaanse bodem had gewonnen. De politie is een onderzoek gestart.

Vingegaard was zondag ondanks een val de beste in de etappe van Alba naar Limone Piemonte met finish bergop. Hij nam ook de leiding in het algemeen klassement over. De 28-jarige Vingegaard is ook de grote favoriet voor de eindoverwinning.

Op maandag wordt de derde etappe op Italiaans grondgebied verreden over 134,6 kilometer van San Maurizio Canavese naar Ceres. Daarbij verschijnen Axel Zingle (Visma - Lease a Bike) en Jorge Arcas (Movistar) niet meer aan de start, nadat ze op zondag net als Vingegaard betrokken waren geweest bij een valpartij.