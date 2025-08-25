ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Animal Rights doet aangifte tegen politie om dood 'hybride wolf'

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 12:10
anp250825093 1
TEGELEN (ANP) - Animal Rights doet aangifte tegen de politie, omdat die zaterdag in Limburg een vermeende kruising tussen een wolf en een hond heeft doodgeschoten. "Er was helemaal geen reden om het dier dood te schieten", zegt Erwin Vermeulen van de dierenrechtenorganisatie.
Het dier was ontsnapt uit de tuin van zijn eigenaar en beet daarna drie schapen dood in Tegelen. Op Facebook schreef de politie dat het niet lukte de 'hybride wolf' te vangen. Volgens de politie was er geen dierenarts beschikbaar die is opgeleid om met verdovingspijlen te schieten. Toen de mogelijke kruising van wolf en hond de snelweg wilde oversteken, schoot de politie het dier dood.
"De politie had meer tijd kunnen nemen om een dierenarts te zoeken", zegt Vermeulen. "Ook van het argument van de politie dat de veiligheid in het geding was, zijn we niet onder de indruk. Er zijn al meer dan vijftig wolven doodgereden in Nederland. Geen enkele keer zijn daarbij mensen gewond geraakt."
Vorig artikel

Technische storing bij NS, reisplanner niet goed bereikbaar

Volgend artikel

Fietsen van Visma - Lease a Bike gestolen bij Vuelta

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten

47cb8aac

De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers