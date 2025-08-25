Animal Rights doet aangifte tegen politie om dood 'hybride wolf'

TEGELEN (ANP) - Animal Rights doet aangifte tegen de politie, omdat die zaterdag in Limburg een vermeende kruising tussen een wolf en een hond heeft doodgeschoten. "Er was helemaal geen reden om het dier dood te schieten", zegt Erwin Vermeulen van de dierenrechtenorganisatie.

Het dier was ontsnapt uit de tuin van zijn eigenaar en beet daarna drie schapen dood in Tegelen. Op Facebook schreef de politie dat het niet lukte de 'hybride wolf' te vangen. Volgens de politie was er geen dierenarts beschikbaar die is opgeleid om met verdovingspijlen te schieten. Toen de mogelijke kruising van wolf en hond de snelweg wilde oversteken, schoot de politie het dier dood.

"De politie had meer tijd kunnen nemen om een dierenarts te zoeken", zegt Vermeulen. "Ook van het argument van de politie dat de veiligheid in het geding was, zijn we niet onder de indruk. Er zijn al meer dan vijftig wolven doodgereden in Nederland. Geen enkele keer zijn daarbij mensen gewond geraakt."