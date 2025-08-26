Trump klaar voor strijd met Fed-bestuurder Cook over ontslag

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump is er klaar voor om de juridische strijd aan te gaan met Fed-bestuurder Lisa Cook over haar ontslag. Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens een vergadering in het Witte Huis. De Amerikaanse president heeft naar eigen zeggen "zeer goede mensen" op het oog om haar functie over te nemen.

"Ze lijkt een overtreding te hebben begaan, en ze kan geen overtreding begaan. Vooral die overtreding niet, want ze is verantwoordelijk voor, als je erover nadenkt, hypotheken", aldus Trump. De president beschuldigt Cook van hypotheekfraude. Het Amerikaanse ministerie van Justitie liet eerder weten mogelijk een onderzoek te willen instellen naar de Fed-bestuurder.

Cooks advocaat Abbe Lowell verklaarde eerder op de dag het ontslag te willen aanvechten bij de rechter. "Zijn poging om haar te ontslaan, uitsluitend gebaseerd op een doorverwijzingsbrief, ontbeert elke feitelijke en juridische grondslag", stelt hij in een verklaring.

Trump opperde de mogelijkheid om Stephen Miran door te schuiven naar de zetel van Cook. Miran is nu nog voorzitter van een raad die de Amerikaanse president adviseert over economisch beleid. Hij werd eerder door Trump voorgedragen na het opstappen van een andere Fed-bestuurder, Adriana Kugler. Haar termijn liep in januari volgend jaar af, die van Cook loopt tot 2038.