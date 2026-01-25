Fledderus derde op laatste 500 meter in wereldbeker zonder Kok

INZELL (ANP) - Marrit Fledderus heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Inzell brons gehaald op de laatste 500 meter. De 24-jarige Friezin was met 37,62 langzamer dan Kaja Ziomek-Nogal uit Polen, die won in 37,25. Het zilver ging naar de Duitse Sophie Warmuth, die 0,01 seconde sneller was dan Fledderus.

Grevelt kwam in de eerste rit tot 37,67. Ze werd daarmee vierde. Fledderus, die na een mislukte race op het olympisch kwalificatietoernooi naast een olympisch startbewijs greep, was iets langzamer weg maar een fractie sneller in het rondje. Met haar derde plaats eindigde ze als vierde in het eindklassement van de wereldbeker.

Femke Kok en Jutta Leerdam kwamen niet meer in actie op de laatste 500 meter in de wereldbeker. Kok won dit seizoen alle races op de 500 meter waarin ze aan de start stond. Ze was na haar winst van vrijdagavond al zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement.