Dick Berlijn: uitspraken Trump over Afghanistan stuitend

HILVERSUM (ANP) - "Een stuitende uitspraak van iemand die de feiten niet kent", zo noemde Dick Berlijn in WNL op Zondag de bewering van de Amerikaanse president Donald Trump dat troepen uit andere NAVO-landen de frontlinie schuwden in Afghanistan. De voormalige Commandant der Strijdkrachten is er "echt boos om". Volgens hem is "totaal het tegenovergestelde" waar.

"We zijn gevraagd door Amerika om te komen helpen, het is de enige en eerste keer dat artikel 5 werd ingeroepen. Veel landen hebben troepen gestuurd naar Afghanistan en Irak en hebben veel mensen verloren." Presentator Rick Nieman haalde Dennis van Uhm aan. De zoon van Berlijns opvolger Peter van Uhm kwam in Afghanistan om het leven door een aanslag met een bermbom. "Het is verschrikkelijk dat je een kind verliest, maar als je vervolgens hoort dat iemand zegt: 'ze deden eigenlijk niks', dan is dat niet te accepteren."

Ook demissionair ministers David van Weel (Buitenlandse Zaken) en Ruben Brekelmans (Defensie) laakten de opmerkingen eerder deze week. Berlijn hoopt "dat de regering dat nog wat strakker zal doen". Hij zou het "niet vreemd" vinden als premier Dick Schoof zich er ook over uitspreekt.

Berlijn prees de reactie van de Britse premier Keir Starmer, die de bewering "beledigend en ronduit afschuwelijk" noemde. Gevraagd of hij excuses van Trump zou eisen, zei Starmer: "Als ik dergelijke uitspraken had gedaan, zou ik zeker mijn excuses aanbieden." Ook in Nederland klinkt de roep om excuses, onder andere vanuit het nationaal Veteranen Platform. "Ik vind dat volledig terecht, maar ik betwijfel of het gaat gebeuren. Het karakter van deze man laat niet zien dat hij een hoge mate van empathisch vermogen heeft", aldus Berlijn.