Meer dan 500.000 mensen zonder stroom tijdens winterstorm VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - Meer dan 500.000 mensen in de Verenigde Staten zitten zonder stroom vanwege de enorme winterstorm die over een groot deel van het land trekt. Meteorologen voorspelden vanaf zondag in het oosten sneeuw, ijzel en gevaarlijk lage temperaturen.

De grootste problemen met elektriciteit zijn in Mississippi, Texas en Tennessee. In elk van die staten zijn meer dan 100.000 mensen zonder stroom komen te zitten. Voor zeker twaalf staten is de federale noodtoestand afgekondigd.

Eerder op zondag werd bekend dat bijna 10.000 vluchten in het land werden geannuleerd. Netbeheerders hebben extra voorzorgsmaatregelen genomen om verdere stroomuitval te voorkomen, zoals het plaatsen van reservegeneratoren bij datacenters en andere grote faciliteiten.