Formule 1 kondigt hitteprotocol af voor GP Oostenrijk

SPIELBERG (ANP) - De overkoepelende autosportorganisatie FIA heeft voor de Grote Prijs van Oostenrijk komend weekeinde het hitteprotocol uitgevaardigd. Het is de eerste keer dit seizoen dat dit gebeurt. Het betekent dat de Formule 1-auto's worden voorzien van een koelsysteem voor de coureurs, bijvoorbeeld een koelvest.

Wedstrijddirecteur Rui Marques liet weten dat de officiële weerdiensten temperaturen van meer dan 31 graden Celsius voorspellen en in dat geval kan de gezondheid van de coureurs in gevaar komen.

Coureurs zijn niet verplicht het koelsysteem te gebruiken, maar hun auto moet dan ter compensatie extra gewicht krijgen.

Het systeem voor koelvesten werd opgezet na de Grote Prijs van Qatar in 2023, toen meerdere coureurs medische hulp nodig hadden door de hitte. Vorig seizoen waren er twee hittewaarschuwingen; voor de GP van Singapore en voor de GP van de Verenigde Staten in Austin.