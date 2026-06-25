ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Formule 1 kondigt hitteprotocol af voor GP Oostenrijk

Sport
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 17:09
anp250626168 1
SPIELBERG (ANP) - De overkoepelende autosportorganisatie FIA heeft voor de Grote Prijs van Oostenrijk komend weekeinde het hitteprotocol uitgevaardigd. Het is de eerste keer dit seizoen dat dit gebeurt. Het betekent dat de Formule 1-auto's worden voorzien van een koelsysteem voor de coureurs, bijvoorbeeld een koelvest.
Wedstrijddirecteur Rui Marques liet weten dat de officiële weerdiensten temperaturen van meer dan 31 graden Celsius voorspellen en in dat geval kan de gezondheid van de coureurs in gevaar komen.
Coureurs zijn niet verplicht het koelsysteem te gebruiken, maar hun auto moet dan ter compensatie extra gewicht krijgen.
Het systeem voor koelvesten werd opgezet na de Grote Prijs van Qatar in 2023, toen meerdere coureurs medische hulp nodig hadden door de hitte. Vorig seizoen waren er twee hittewaarschuwingen; voor de GP van Singapore en voor de GP van de Verenigde Staten in Austin.
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

ANP-531025624

Jort Kelder is ook op Oerol een akelige narcist

anp240626209 1

SpaceX stort neer, musk geen biljonair meer

generated-image

Tien geldfouten die je koopkracht ongemerkt opeten – maak jij er ook een paar?

ANP-560030207

Wat verdient een scheidsrechter op het WK?

184607325_m

Wil je minder last hebben van de hitte? Zet dan 's nachts je airco uit

Loading