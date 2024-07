Formule 1 krijgt weer zes sprintraces, Spa vervangt Oostenrijk

PARIJS (ANP) - Ook volgend jaar zijn er zes sprintraces in de Formule 1. De enige verandering is dat er tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps extra punten te verdienen zijn met de korte racevariant in plaats van in Oostenrijk. Shanghai, Miami, Austin, São Paulo en het Qatarese Lusail behouden hun sprintraces.

São Paulo is het enige circuit dat sinds de invoering in 2021 ieder jaar een sprintrace organiseerde. Voor Shanghai en Miami wordt het de tweede keer op rij, Austin en Lusail organiseerden de wedstrijdvariant op de dag voor de hoofdrace al twee keer. De GP van België krijgt na een jaar afwezigheid weer een sprintrace.

De sprintraces worden gehouden op circuits die daar volgens onderzoek van de Formule 1 het beste geschikt voor zijn. Het gaat dan met name over de mogelijkheden om in te halen, dicht achter elkaar te rijden en hoge snelheden te halen. Het circuit in Zandvoort behoort daar niet toe.